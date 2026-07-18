Вночі ударні дрони Сил безпілотних систем ЗСУ атакували 13 суден “тіньового флоту” Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

Удари по “тіньовому флоту” 18 липня

За словами Мадяра, українські дрони у Чорному та Азовському морях атакували: вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучі крани.

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Всього за період дії операції СБС “МоЛоЧКа” з 6 по 18 липня наші дрони уразили 172 судна зі складу “тіньового флоту” РФ, а саме:

118 одиниць в Азовськоум морі,

54 одиниці у Чорному морі.

За словами Роберта Бровді, ціль для Сил оборони України незмінна — зупинка логістики нафти, палива, вантажів в обхід міжнародних санкцій.

Вночі 13 липня дрони СБС уразили 15 суден “тіньового флоту” РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Роберт Мадяр Бровді

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