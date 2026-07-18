Михайло Федоров, проти звільнення якого з посади глави Міноборони третій день відбуваються протести в Україні, подякував українцям за підтримку та висловив впевненість, що вдасться досягти змін.

Про це Федоров написав у Telegram.

Федоров подякував українцям за підтримку

– Зміни обов’язково будуть… Діалог є. Вірю, що все вдасться, – повідомив він в суботу, 18 липня.

Федоров стверджує, що такої відповідальності він не відчував навіть на посадах в Кабміні.

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– Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах, – зауважив він.

Михайло Федоров подякував ветеранам та військовим за те, що “тримаєте фронт і честь”.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбулися дискусії із колишнім міністром оборони Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

– Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані, – наголосив президент.

Протести в Києві та інших містах

Поблизу театру імені Івана Франка в Києві та в інших містах України вже третій день поспіль проходять акції протесту.

Учасники вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Також протестувальники закликають до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Хоча початок акції в Києві був анонсований на 20:00, люди почали збиратися раніше.

Під час акції лунають гасла: Україна це Європа, Одна єдина соборна Україна, Змінимося, або помрем, Нам не смішно, влада це не жарти, Слуга народу виходь до народу, Влада — це народ.

Учасники протесту також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. На акції проти відставки Федорова присутні військовослужбовці та ветерани.

Станом на 21:30 протест тривав: частина людей залишала місце проведення акції, натомість приходили нові учасники.

Серед протестувальників багато молоді. Люди прийшли з прапорами України, УПА та Євросоюзу.

На місці проведення акції чергують представники поліції діалогу, які стежать за дотриманням порядку. Також присутні медичні працівники.

Протести також тривають у Львові, Вінниці, Хмельницькому, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Тернополі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Одесі, Ужгороді та Черкасах.

Джерело : Суспільне, Громадське

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