У неділю, 19 липня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 19 липня: чи діятимуть

– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять не використовувати потужні електроприлади ввечері, натомість користуватися ними у денні години – з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко заявив, що росіяни значно посилили атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Ворог змінив тактику ударів по енергетичній інфраструктурі.

Якщо на початку повномасштабної війни росіяни атакували окремий енергооб’єкт трьома-чотирма БпЛА, то нині під час однієї атаки застосовують уже 20-25 дронів.

Росія проводить комплексні удари, намагаючись одночасно вивести з ладу як об’єкти генерації, так і системи транспортування електроенергії.

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