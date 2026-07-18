Впродовж минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Ворог завдав 68 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026

Втрати ворога на 18 липня 2026 року

особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб.

танків – 12 151 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.

артилерійських систем – 46 169 (+85) од.

РСЗВ – 1 946 (+3) од.

засобів ППО – 1 502 (+6) од.

літаків – 438 (+1) од.

гелікоптерів – 354 од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.

крилатих ракет – 4 914 (+5) од.

кораблів / катерів – 34 од.

підводних човнів – 2 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 742 (+526) од.

спеціальної техніки – 4 428 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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