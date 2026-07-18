Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 18 липня 2026 – ситуація на фронті
Впродовж минулої доби на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Ворог завдав 68 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026
Втрати ворога на 18 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб.
- танків – 12 151 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
- артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
- РСЗВ – 1 946 (+3) од.
- засобів ППО – 1 502 (+6) од.
- літаків – 438 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
- крилатих ракет – 4 914 (+5) од.
- кораблів / катерів – 34 од.
- підводних човнів – 2 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 121 742 (+526) од.
- спеціальної техніки – 4 428 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.