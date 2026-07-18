Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки в Донецькій області та встановили над однією з будівель прапор України.

Про це повідомили в 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Сили оборони зачистили центр Костянтинівки

На оприлюдненому полком відео видно, що російські військові перебували в приватному секторі міста.

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По них завдали ударів безпілотниками. У 425 ОШП оприлюднили й інші кадри ураження російських військових у Костянтинівці.

– 425 полк Скеля бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні! – сказав один із військових на відео полку.

Росія постійно бреше про захоплення Костянтинівки

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що росіяни генерують за допомогою штучного інтелекту відео з підняттям російського прапору у районі Костянтинівки.

У такий спосіб російська сторона намагається фальсифікувати власні “успіхи” в Донецькій області.

4 липня угруповання Схід заявило, що російська влада та військове командування РФ знову вдалися до поширення дезінформації, заявивши про нібито захоплення Костянтинівки Донецької області.

Військові наголосили, що такі заяви є спробою Кремля створити ілюзію успіхів на фронті, приховати провал власних оперативно-стратегічних планів і значні втрати особового складу російської армії.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки.

Він назвав їх черговою брехнею та запропонував провести там переговори.

Фото: 425 ОШП Скеля

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