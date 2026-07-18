Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо розвитку українсько-польських відносин та рішень, пов’язаних із Волинською трагедією.

Про свою позицію глава польського уряду повідомив у соцмережі X.

Туск про відкриття архівів СБУ

– З задоволенням та надією я вітаю слова та рішення президента України Володимира Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного та дружнього діалогу з питань, які нас об’єднують, і тих, які нас сьогодні розділяють, – написав Туск.

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Його заява пролунала після того, як напередодні президент України повідомив про низку кроків, спрямованих на поглиблення діалогу з Польщею.

Що анонсував Зеленський

За словами Володимира Зеленського, Україна зацікавлена у добросусідських, рівноправних і взаємовигідних відносинах із Польщею, які мають будуватися на взаємній повазі.

Президент також наголосив, що Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні значну підтримку, а безпека обох держав є взаємопов’язаною.

Після відповідної наради ухвалили рішення реалізувати кілька ініціатив на дипломатичному та історичному напрямках. Зокрема, Україна відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки, що стосуються трагічних подій XX століття на Волині.

Крім того, Київ планує збільшити кількість дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт.

Також сторони мають намір активізувати українсько-польський суспільний діалог. Окремо Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо посилення спроможностей Українського інституту національної пам’яті та розглянути можливість збільшення його фінансування.

Останнім часом українсько-польські відносини опинилися під тиском через дискусії навколо історичної пам’яті. Зокрема, у Польщі розкритикували рішення президента України присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь Героїв УПА, що у Варшаві пов’язали з історичними суперечками довкола Волинської трагедії.

Втім, останні заяви Києва щодо відкриття архівів та розширення співпраці в історичних питаннях Дональд Туск назвав підставою для конструктивного діалогу між двома країнами.

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