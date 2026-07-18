Втрати ворога на 18 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 420 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 606-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,427 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 18 липня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 427 410 (+1 420) осіб / persons

танків / tanks – 12 151 (+3) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 956 (+10) од.

артилерійських систем / artillery systems – 46 169 (+85) од.

РСЗВ / MLRS – 1 946 (+3) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 502 (+6) од.

літаків / aircraft – 438 (+1) од.

гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 943 (+11) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 414 798 (+1 914) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 914 (+5) од.

кораблі / катери / warships / boats – 34 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 121 742 (+526) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 428 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 606-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.