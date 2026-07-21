У Чорноморську внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі. Через це подачу води по місту тимчасово припинено.

У Чорноморську через атаку РФ відсутнє водопостачання

Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та визначають час для відновлення водопостачання, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

– Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт. Бювети працюють. Прошу мешканців стежити за офіційними повідомленнями, – проінформував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одещині.

Зараз дивляться

У центрі Одеси було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: фасад та скління чотириповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Також ушкоджено припарковані поруч легкові автомобілі.

Також в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.