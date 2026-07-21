Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари, заступника керівника ОП Павла Паліси та командирів армійських корпусів щодо підготовки до різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Про це президент повідомив у соцмережах у вівторок, 21 липня.

Нарада Зеленського з командирами корпусів: що відомо

– Продовжуємо спілкуватися разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою з командирами наших армійських корпусів про першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України, – зазначив президент.

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За словами Зеленського, відбулися розмови з командирами 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21 корпусів та 30 корпусу морської піхоти.

Командири доповіли про ситуацію на відповідних напрямках, активність і плани ворога, а також можливості Сил оборони протидіяти російським діям.

Учасники наради проаналізували деталі захисту Херсона, міст і громад Дніпропетровщини, зокрема Нікополя.

Президент наголосив, що нині основними завданнями є протидія російським дронам, захист населення та забезпечення необхідного додаткового постачання.

– Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни, – зауважив президент.

Під час наради обговорили потреби у посиленні фронтової ППО та визначили рішення, необхідні для продовження корпусної реформи.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що росіяни не відмовилися від намірів створити так звану буферну зону на північному напрямку.

30 червня головком повідомляв, що військове командування РФ опрацьовує кілька варіантів наступальних операцій із північного напрямку.

Йдеться, зокрема, про атаки на Чернігівщину з території Білорусі.

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