У середу, 22 липня, Укренерго не планує запроваджувати відключення електроенергії в Україні.

Графіки відключення світла 22 липня: що відомо

– Завтра, в середу, застосування графіків обмеження не планується, – йдеться в повідомленні Укренерго.

Українцям рекомендують перенести використання потужних електроприладів на денний час – з 11:00 до 15:00.

Енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

Зараз дивляться

Нагадаємо, зранку у вівторок, 21 липня, споживання електроенергії було на тому ж рівні, що і 20 липня, поінформували в Укренерго.

Учора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня.

Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Росіяни продовжують атакувати об’єкти української енергосистеми.

Сьогодні вранці через атаки РФ були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи здійснювалися там, де дозволяла безпекова ситуація.

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