Графіки відключення світла 22 липня: чи будуть введені обмеження
У середу, 22 липня, Укренерго не планує запроваджувати відключення електроенергії в Україні.
Графіки відключення світла 22 липня: що відомо
– Завтра, в середу, застосування графіків обмеження не планується, – йдеться в повідомленні Укренерго.
Українцям рекомендують перенести використання потужних електроприладів на денний час – з 11:00 до 15:00.
Енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, зранку у вівторок, 21 липня, споживання електроенергії було на тому ж рівні, що і 20 липня, поінформували в Укренерго.
Учора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня.
Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.
Росіяни продовжують атакувати об’єкти української енергосистеми.
Сьогодні вранці через атаки РФ були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Аварійно-відновлювальні роботи здійснювалися там, де дозволяла безпекова ситуація.