Повномасштабна війна триває, тому для багатьох українських родин фінансова підтримка від міжнародних гуманітарних організацій залишається важливою допомогою.

У серпні 2026 року частина благодійних фондів і надалі приймає заявки або реалізує вже діючі програми для людей, які постраждали через бойові дії, були змушені покинути свої домівки чи опинилися у складному матеріальному становищі.

Більшість програм орієнтовані на внутрішньо переміщених осіб, жителів прифронтових громад, сім’ї з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян, які втратили житло або стабільне джерело доходу.

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Яка допомога від міжнародних організацій з 1 серпня доступна українцям, хто може претендувати на виплати та які фонди продовжують підтримку населення, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Грошова допомога для українців у серпні 2026 року від міжнародних організацій: хто може отримати

Після оновлення гуманітарних програм, яке відбулося навесні 2026 року, більшість міжнародних організацій перейшла від масових виплат до адресної підтримки. Отже, грошова допомога для українців у серпні 2026 надається насамперед людям, які перебувають у найскладнішій життєвій ситуації.

Саме тому отримати кошти можуть лише заявники, які відповідають вимогам конкретної програми.

Найчастіше на фінансову підтримку можуть розраховувати:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

жителі прифронтових та деокупованих територій;

українці, які втратили житло або засоби для існування через війну.

Особливу увагу міжнародні організації приділяють самотнім літнім людям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю, одиноким батькам, а також домогосподарствам із низькими доходами.

У більшості випадків допомогу призначають на визначений термін. Гроші можуть перераховувати на банківський рахунок або виплачувати через поштові відділення.

Також громадян закликають бути уважними. Благодійні організації не телефонують із проханням повідомити PIN-код картки, CVV-код чи пароль до інтернет-банкінгу. Якщо хтось вимагає такі дані, це ознака шахрайства.

Грошова допомога з 1 серпня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців продовжує надавати фінансову підтримку людям, які найбільше постраждали від війни. Виплата здійснюється за пріоритетами.

Насамперед програма розрахована на мешканців прифронтових населених пунктів, територій, де тривають або нещодавно завершилися бойові дії, а також громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Під час розгляду заявки фахівці оцінюють індивідуальну ситуацію кожної сім’ї. Зокрема, враховують:

проживання поблизу лінії фронту;

нещодавню евакуацію або вимушене переміщення;

пошкодження чи повне знищення житла;

тривалий статус ВПО та матеріальний стан родини.

Отримані кошти люди можуть використати на найнеобхідніше, зокрема продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, одяг чи інші базові потреби.

Сума допомоги залежить від категорії отримувачів:

жителі прифронтових територій можуть отримати одноразово 10 800 грн на одну особу;

евакуйованим та людям, які постраждали внаслідок обстрілів, передбачено 12 300 грн на особу;

найбільш вразливим внутрішньо переміщеним особам, які не отримують державних виплат, нараховують 2 000 грн щомісяця на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю .

Подати заявку можна через місцеві громади або спеціальні дистанційні сервіси для жителів важкодоступних районів. При цьому наразі онлайн-реєстрація залишається закритою, тому актуальну інформацію щодо прийому заявок варто перевіряти лише на офіційних ресурсах організації. Наразі прийом заяв закритий.

Грошова допомога українцям з 1 серпня 2026 року від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відкриває реєстрацію на нові етапи програми окремими хвилями, а заявки приймає через спеціальну онлайн-платформу.

Під час відбору заявників враховують матеріальне становище родини, наслідки війни для домогосподарства та відповідність критеріям програми. Після завершення прийому всі анкети проходять перевірку, а рішення про призначення допомоги ухвалюють після оцінки отриманої інформації.

Якщо Норвезька рада оголошує новий етап реєстрації, подавати заявку потрібно лише у визначений організацією період. Актуальний графік прийому документів та умови участі публікують виключно на офіційних ресурсах NRC. Наразі заявки не приймаються. Зараз відбувається розгляд заяв, які подали наприкінці червня.

Грошова допомога від Червоного Хреста у серпні 2026 року

Грошова допомога українцям з 1 серпня 2026 року від Товариства Червоного Хреста України продовжує надаватися за принципом пріоритетності. Насамперед підтримку отримують люди, які найбільше постраждали від війни та потребують фінансової допомоги.

Програми діють у регіонах, що регулярно потерпають від російських обстрілів або розташовані поблизу лінії фронту. Йдеться, зокрема, про Харківську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську, Миколаївську та Одеську області.

Саме для підтримки людей, які опинилися у найбільш складній ситуації, Український Червоний Хрест реалізує програми грошової допомоги. Скористатися ними можуть українці, які постраждали внаслідок бойових дій, були евакуйовані із небезпечних районів або належать до соціально вразливих категорій населення.

Фінансова підтримка дозволяє отримувачам самостійно вирішити, на що насамперед витратити кошти. Для одних це можливість купити медикаменти чи продукти, для інших оплатити оренду житла, комунальні послуги або придбати речі першої необхідності після вимушеного переїзду.

Залежно від життєвої ситуації люди можуть претендувати на різні види підтримки:

одноразову допомогу 10 800 грн для мешканців прифронтових територій;

12 300 грн для українців, які були евакуйовані із зон бойових дій;

фінансову підтримку людям, чиє житло або майно постраждало через російські обстріли;

допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Перед призначенням виплат фахівці оцінюють рівень потреб кожної людини, а також ступінь її соціальної вразливості. Подати документи можна через місцеві органи влади або гуманітарні організації, які співпрацюють із Червоним Хрестом.

Програма реалізується за підтримки уряду США. За цей час допомогу вже отримали понад 4 тис. українців, які через війну опинилися у важких життєвих обставинах.

Для багатьох родин ці виплати стали важливою підтримкою у перші тижні після евакуації чи втрати житла, допомогли швидше впоратися з наслідками пережитого та відчути, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами.

Виплати у серпні 2026 року від ООН

У 2026 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців змінило підхід до надання фінансової підтримки. Якщо раніше діяла програма багатоцільової грошової допомоги, то зараз організація працює за адресним принципом. Це означає, що кошти отримують передусім українці, які найбільше потребують підтримки.

Під час розгляду заяви враховують не лише статус людини, а й конкретні життєві обставини, рівень доходу та наслідки війни для родини.

У межах програми виплати у серпні 2026 року можуть отримати:

мешканці громад, розташованих у межах 50 км від лінії фронту;

українці, які були евакуйовані із небезпечних районів;

люди, чиє житло постраждало або було зруйноване внаслідок обстрілів;

внутрішньо переміщені особи, які перебувають у найбільш вразливому становищі;

громадяни, які після вимушеного переїзду повернулися додому.

Розмір допомоги залежить від категорії заявника. Зокрема:

евакуйованим українцям передбачено одноразову виплату 12 300 грн на особу;

таку ж суму можуть отримати люди, які постраждали через російські обстріли;

найбільш вразливим ВПО нараховують 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця;

громадяни, які повернулися до місця постійного проживання, можуть оформити допомогу у розмірі 10 800 грн , яку виплачують протягом трьох місяців.

Для участі у програмі необхідно пройти співбесіду в одному з центрів реєстрації партнерів УВКБ ООН або подати заявку дистанційно через офіційні електронні сервіси. Перед оформленням документів варто перевірити актуальні умови участі та графік роботи центрів.

Наразі жителі Сум та області, які постраждали через війну, можуть подати онлайн-заявку до електронної черги на отримання грошової допомоги від ООН. Для цього необхідно заповнити електронну анкету за посиланням.

Подати заяву можуть лише ті домогосподарства, які відповідають умовам програми.

Зокрема, право на фінансову підтримку мають:

українці, які після 24 лютого 2022 року повернулися в Україну з-за кордону. При цьому з моменту повернення має пройти не менше трьох місяців, але не більше року;

родини, які після вимушеного переміщення через бойові дії повернулися до свого постійного місця проживання в Україні. Для цієї категорії також діє вимога щодо терміну повернення, а саме від трьох місяців до одного року;

внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки через обстріли, загрозу життю або обов’язкову евакуацію та отримали статус ВПО від 46 днів до шести місяців тому;

громадяни, які стали внутрішньо переміщеними особами менш ніж 45 днів тому через активні бойові дії, російські обстріли або обов’язкову евакуацію.

Для всіх заявників діє ще одна обов’язкова умова. Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 8 300 грн. Лише за виконання цього соціально-економічного критерію домогосподарство може претендувати на отримання грошової допомоги.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

Станом на серпень 2026 року ЮНІСЕФ не проводить відкриту реєстрацію на нові програми фінансової підтримки та не збирає заявки через соціальні мережі або сторонні сайти.

В організації наголошують, що інформацію про можливий запуск нових програм потрібно перевіряти виключно на офіційних ресурсах. Якщо користувачам пропонують оформити виплати після переходу за невідомими посиланнями або просять повідомити реквізити банківської картки, це може свідчити про шахрайство.

Саме тому українців закликають не довіряти сумнівним повідомленням та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Які виплати можна отримати у серпні 2026 року від Карітас

Благодійна організація Карітас Україна продовжує реалізовувати програму багатогалузевої підтримки для людей, які найбільше постраждали через повномасштабну війну.

Наразі в одному з центрів Карітас-Спес триває прийом заяв на отримання грошової допомоги для людей, які постраждали через війну. Програма діє у Павлограді Дніпропетровської області, а розмір виплати залежить від обставин, у яких опинилася людина.

Подати документи можуть жителі регіону, які зазнали серйозних наслідків війни. Зокрема, фінансову підтримку в розмірі 12 300 гривень можуть отримати люди, які дістали тяжкі поранення внаслідок бойових дій.

Важливо, щоб після травмування людина звернулася по медичну допомогу в перший день, відкрила лікарняний та отримала офіційний медичний висновок. Водночас від моменту поранення до подання заявки має минути не більше 45 днів. У цьому випадку кошти виплачують безпосередньо постраждалому.

Також програма передбачає підтримку для родин, які втратили близьку людину через воєнні дії. Окремо допомогу можуть оформити українці, які були змушені терміново евакуюватися із небезпечних територій. Для цієї категорії також діє вимога: з моменту виїзду має пройти не більше 45 днів.

Перелік документів залежить від підстави звернення.

Якщо допомогу оформлює людина, яка отримала поранення, необхідно надати:

витяг із матеріалів поліції або Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо події;

листок непрацездатності, відкритий щонайменше на п’ять днів;

медичне направлення або документи, що підтверджують лікування;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі загибелі члена родини потрібно подати:

свідоцтво про смерть;

документ із зазначенням причини смерті;

витяг із матеріалів правоохоронних органів щодо обставин події.

Для людей, які евакуювалися через бойові дії, знадобляться документи, що підтверджують сам факт евакуації.

Це можуть бути довідки з пунктів евакуації чи транзитних центрів, документи від гуманітарних або волонтерських організацій, транспортні квитки, довідка ВПО, оформлена не більше ніж 45 днів тому, документи про місце проживання, а також паспорт, ідентифікаційний код та банківські реквізити (IBAN).

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