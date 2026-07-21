У Харківській області збільшилася інтенсивність літньої наступальної кампанії російських військ. Армія РФ просто йде у ва-банк, намагаючись захопити якомога більше території України, попри масштабні втрати.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація на Харківщині 21 липня

– У нас поки що пішло загострення. Хоча здавалося, куди б. У нас знову більше 40 бойових зіткнень на добу. У РФ втрат більше 270 на добу – це взагалі рекорд. Я такого у нашій зоні відповідальності не пам’ятаю. У нас попередній рекорд був 250 – десь тиждень тому, – стверджує він.

За інформацією речника Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, серед 270 військових, які втратила Росія, більшість – це ліквідовані окупанти.

Зараз дивляться

На його думку, очевидно, що російська армія просто йде у ва-банк, намагається набрати найбільше здобутків за всю літню кампанію, попри масштабні втрати на фронті.

За словами Трегубова, найбільша увага залишається на Лиманському напрямку, а також непроста ситуація у Куп’янську, оскільки російські війська дуже сильно посилили атаки.

Як наголосив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, водночас прикордоння Харківської області також перебуває під постійним тиском армії Росії.

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