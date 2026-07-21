Наступ РФ на Харківщині: окупанти ідуть у ва-банк і зазнають втрат
- У Харківській області різко зросла інтенсивність боїв, досягнувши понад 40 зіткнень на добу, зокрема через суттєве посилення атак армії РФ на Лиманському та Куп’янському напрямках.
- Намагаючись захопити максимум територій під час літньої кампанії, окупанти ідуть у ва-банк і зазнають втрат, які вже перевищують 270 осіб щодня.
У Харківській області збільшилася інтенсивність літньої наступальної кампанії російських військ. Армія РФ просто йде у ва-банк, намагаючись захопити якомога більше території України, попри масштабні втрати.
Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Ситуація на Харківщині 21 липня
– У нас поки що пішло загострення. Хоча здавалося, куди б. У нас знову більше 40 бойових зіткнень на добу. У РФ втрат більше 270 на добу – це взагалі рекорд. Я такого у нашій зоні відповідальності не пам’ятаю. У нас попередній рекорд був 250 – десь тиждень тому, – стверджує він.
За інформацією речника Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, серед 270 військових, які втратила Росія, більшість – це ліквідовані окупанти.
На його думку, очевидно, що російська армія просто йде у ва-банк, намагається набрати найбільше здобутків за всю літню кампанію, попри масштабні втрати на фронті.
За словами Трегубова, найбільша увага залишається на Лиманському напрямку, а також непроста ситуація у Куп’янську, оскільки російські війська дуже сильно посилили атаки.
Як наголосив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, водночас прикордоння Харківської області також перебуває під постійним тиском армії Росії.