Олександр Сирський іде у відставку з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Відставка Сирського з посади головкома ЗСУ

– Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна, – наголосив президент.

Він подякував Олександру Сирському та кожному українському воїну за сильні позиції України на фронті.

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Зеленський також повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Під час зустрічі із ним було визначено, якою має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

До цього процесу також були залучені виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

–Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим (нинішнім очільником Генштабу, – Ред.) ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити РФ до миру, – додав Зеленський.

Президент уточнив, що вже завтра, 22 липня, всі ці рішення будуть формалізовані.

Як нещодавно повідомило The Financial Times із посиланням на власні джерела, президент України Володимир Зеленський розглядав можливість звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Головною умовою для ухвалення кадрового рішення було наявність претендента, здатного забезпечити безперервне управління військами та зберегти міцну оборону вздовж усієї лінії фронту.

За інформацією видання, Зеленський почав розглядати звільнення Сирського на тлі посилення протестів у Києві та інших містах України. Спочатку акції протесту почалися на підтримку повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Згодом вимоги розширилися, а учасники мітингів закликали відправити Сирського у відставку з посади головкома ЗСУ.

Як відомо, Олександр Сирський очолював Збройні сили України з лютого 2024 року.

До призначення Сирський керував Сухопутними військами ЗСУ, а також відповідав за оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення та контрнаступ у Харківській області.

Джерело : Офис президента

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