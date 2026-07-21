Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили щонайменше 13 залізничних мостів, які використовували російські війська, в межах операції Кондуктор.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Операція Кондуктор: ураження залізничних мостів

– 13 залізничних мостів. Операція ССО Кондуктор. Логістичні артерії ворога. Деталі згодом, – йдеться у повідомленні.

Як уточнив співрозмовник Української правди у військових колах, Сили спеціальних операцій ЗСУ проводять атаки на тимчасово окупованих територіях.

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За останніми даними, подробиці операції Кондуктор не розголошуються, але йдеться про ураження або знищення 13 залізничних мостів протягом останніх декількох тижнів.

Як нещодавно повідомив Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Буссоль-С у Хорлах Херсонської області, склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів, пункти управління безпілотниками та інші військові об’єкти російських військ.

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