Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді заявив, що Україна проводить операцію зі звільнення Криму без сухопутного наступу, дистанційно уражаючи енергетичну та паливну інфраструктуру, яку використовують російські війська.

Про це Бровді розповів в інтервʼю Кейлану Робертсону – ірландському журналісту, ютуберу та інфлуенсеру.

Бровді про операцію зі звільнення Криму

Роберт Бровді звернувся до жителів окупованого півострова із закликом набратися терпіння через перебої зі світлом, водою та зв’язком.

Зараз дивляться

– Я вкотре перепрошую у мешканців Криму, українців, за ті незручності, які їм зараз доводиться проходити. Вони обмежені в тих людських благах, які мали місце все їх життя — з електрикою, водою, звʼязком. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно цілеспрямовано прилітає. Ми такого собі не дозволяємо. А нашим українцям в Криму треба просто набратися терпіння для того, щоб ми могли реалізувати почату операцію, – сказав він.

Командувач СБС додав, що нині звільнення Криму від російських військових відбувається без сухопутної операції.

Дистанційно уражається енергетика та паливні ресурси, необхідні для функціонування російської військової машини.

– Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш. І будь-яка військова приблуда потребує багато енергії. Ми опікуємося їх паливом. Адже без палива практично нічого не відбувається. Ми створюємо умови нестерпності перебування на півострові. Ми вперше в історії робимо це без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця, – розповів Бровді.

Він зазначив, що це відбувається на тлі регулярних перебоїв з електропостачанням на півострові. Мадяр звернув увагу, що блекаути на території Криму стали вже звичним явищем.

На момент запису інтерв’ю окупантам вдалося відновити електропостачання лише в районі Керчі, тому що туди вони “кинули кабель”. Водночас Мадяр запевнив, що Сили оборони України і з цим впораються.

Чому СБС не б’ють по Кримському мосту

Мадяр заявив, що росіяни наразі можуть залишити окупований півострів через Кримський (Керченський) міст.

– Палива в Криму нема. І я вам хочу сказати, його там не буде за будь-яких умов. Високу концентрацію окупанта на півострові, там близько мільйона мігрантів заїхало в Крим, велика кількість колаборантів там залишилася, котра сприяла Путіну. В локалізації шалена військова машина з інфраструктурою розміщена на території Криму. Всі вони потребують живлення, адже півострів Крим не самодостатній з точки зору забезпечення ресурсами, — сказав командувач СБС.

За його словами, Україна перекриває шляхи постачання ресурсів на півострів, але не перешкоджає виїзду людей через Кримський міст.

– Відповідно, закриваючи зараз шляхи доступу, не шляхи виходу, ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили… Нехай через той місток п***ять, без зупинки в свою Росію і десь їдуть дуже далеко за Урал, щоби жити спокійно. Це те, що вони втратили, обжившись тут за понад 10 років. Це їх бумеранг і їх карма… Ми не заважатимемо, нехай виходять, — заявив Бровді.

Раніше Роберт Бровді говорив, що пропускна здатність Керченської паромної переправи, що сполучає тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм Росії, скоротилася на 75%.

З п’яти поромів, які раніше здійснювали регулярні рейси, зараз повноцінно функціонує лише незначна частина флоту.

Фото: Роберт Бровді

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