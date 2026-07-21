Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вночі ворог атакував Україну 58 ударними дронами, сили ППО збили 46 цілей. Під ворожими ударами опинилася цивільна інфраструктура Чернігова, Харкова, населених пунктів на Дніпропетровщині.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Чернігові

Зранку пролунали вибухи у Чернігові, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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За його словами, Чернігів атакували російські ударні дрони. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Там виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі російський ворог понад 10 разів атакував два райони області безпілотниками. На жаль, є жертви, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Там сталися пожежі. Вибухами понівечило інфраструктуру та автівку.

На Синельниківщині під ворожими ударами була Миколаївська громада. Там пошкодило автомобіль. Загинули дві людини.

Удари по Харкову

Пізно ввечері 20 липня російський FPV-дрон влучив у припаркований автомобіль у Шевченківському районі Харкова. Ніхто не постраждав, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 23:15 ще один FPV-дрон влучив у паливороздавальну колонку на території АЗС у цьому ж районі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Пошкоджено обладнання АЗС. Минулося без постраждалих.

21 липня близько 00:05 ворожий FPV-дрон атакував територію автозаправної станції у Київському районі Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено автомобіль. Людей не зачепило

Близько 04:05 ворожий ударний дрон Італмас атакував Немишлянський район Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок. Там виникла пожежа. Гостру реакцію на стрес зазнали п’ятеро людей: двоє чоловіків, дві жінки та 13-річна дівчинка.

Атака FPV-дрона на Херсон

Сьогодні близько 07:45 російські військові FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Центральному районі Херсона. На жаль, внаслідок влучання безпілотника загинула жінка.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої, повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Атака на Липецьк

Вночі у російському місті Липецьк пролунали вибухи. Виникла масштабна пожежа в районі промислової зони. Займання зафіксували на території між Липецькою ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що на вулиці Передільській сталося загоряння на відкритому майданчику одного з виробничих об’єктів. За його словами, площа пожежі сягнула близько 2,5 тис. кв. м.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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