Сили оборони уразили РЛС Буссоль-С, склади БК та пункти управління дронами РФ
- Сили оборони завдали успішних ударів по важливих військових об'єктах РФ у кількох областях України та на території Росії. Зокрема, знищено радіолокаційну станцію Буссоль-С біля Хорлів на Херсонщині.
- Окрім РЛС для контролю акваторії, підрозділи ЗСУ уразили російські склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також пункти управління безпілотниками.
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Буссоль-С, склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об’єкти російських військ.
Інформацію про це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження РЛС Буссоль-С, складів і пунктів управління дронами РФ
За інформацією Генштабу, протягом 20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих цілей, щоб зменшити воєнно-економічний потенціал РФ.
Зокрема, вдалося уразити радіолокаційну станцію Буссоль-С у районі Хорлів Херсонської області.
Як розповіли в Генштабі, радіолокаційна станція Буссоль-С призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних або морських цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони або Військово-морським флотом РФ.
Під удари Сил оборони потрапили російські склади. Серед них:
- склад матеріально-технічних засобів у Давидовському Донецької області;
- склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області;
- склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ.
Як додали у Генеральному штабі ЗСУ, також уражено пункти управління безпілотниками РФ у районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також Кам’янського Запорізької області.