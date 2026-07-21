Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Буссоль-С, склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об’єкти російських військ.

Інформацію про це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження РЛС Буссоль-С, складів і пунктів управління дронами РФ

За інформацією Генштабу, протягом 20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих цілей, щоб зменшити воєнно-економічний потенціал РФ.

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Зокрема, вдалося уразити радіолокаційну станцію Буссоль-С у районі Хорлів Херсонської області.

Як розповіли в Генштабі, радіолокаційна станція Буссоль-С призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних або морських цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони або Військово-морським флотом РФ.

Під удари Сил оборони потрапили російські склади. Серед них:

  • склад матеріально-технічних засобів у Давидовському Донецької області;
  • склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області;
  • склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ.

Як додали у Генеральному штабі ЗСУ, також уражено пункти управління безпілотниками РФ у районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також Кам’янського Запорізької області.

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