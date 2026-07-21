Правоохоронці запобігли масштабному теракту, який російські спецслужби готували в Івано-Франківську.

РФ планувала подвійний теракт в Івано-Франківську

Російські спецслужби планували підірвати два саморобні вибухові пристрої — на паркінгу та біля входу до житлового будинку.

Другий вибух мав пролунати вже після того, як на місце першої атаки прибули б поліцейські, рятувальники та медики. Таким чином ворог намагався спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних та працівників екстрених служб.

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До підготовки теракту росіяни залучили місцевого жителя, якого завербували через Telegram-канал із пропозиціями легкого заробітку. Куратор надсилав йому детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки, вибору місць для її закладання та заходів конспірації.

Кожен пристрій планували начинити приблизно шістьма кілограмами вибухової речовини та великою кількістю металевих уламків, щоб збільшити радіус ураження.

Контррозвідка СБУ викрила задум ще на етапі підготовки. Після цього потенційного виконавця залучили до роботи проти російських спецслужб.

Під час спецоперації вибухотехніки поліції Івано-Франківської області разом зі співробітниками СБУ дослідили конструкцію пристроїв та оцінили можливі наслідки їхньої детонації.

За висновками фахівців, вибухи могли призвести до катастрофічних наслідків і численних жертв.

Завдяки спільній роботі Національної поліції та СБУ теракт вдалося попередити.

Правоохоронці закликають громадян не погоджуватися на підозрілі пропозиції заробітку та повідомляти про спроби вербування або сумнівні завдання за номером 102.

Джерело : Нацполіція, СБУ

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