Олександр Сирський опублікував прощальне звернення після того, як президент України визначив нового головнокомандувача Збройних Сил України.

Прощальне звернення Олександр Сирський оприлюднив у своїх соціальних мережах.

Сирський залишає посаду головнокомандувача ЗСУ: що відомо

У своєму зверненні Олександр Сирський заявив, що командування Збройними силами України під час повномасштабної війни стало найбільшою відповідальністю у його військовій кар’єрі.

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Він нагадав, що бачив російсько-українську війну з 2014 року, командував обороною Києва навесні 2022-го, брав участь у звільненні Харківщини, знищенні сил ПВК Вагнер на Донеччині, а після призначення головнокомандувачем у лютому 2024 року ухвалив рішення про організований вихід українських військ з Авдіївки.

— Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей, — наголосив Сирський.

Окремо він зупинився на Курській операції, пояснивши, що її метою було не захоплення російської території.

— Нашою метою ніколи не була окупація чужої землі. Нашою метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд, щоб повернути наших людей з полону. Усе це було виконано, — зазначив він.

Сирський також підбив підсумки змін, які, за його словами, вдалося реалізувати в українському війську. Зокрема, він згадав створення Сил безпілотних систем, реформування системи протиповітряної оборони, перехід на корпусну структуру та призначення бойових офіцерів до штабів.

За словами генерала, цього року під його командуванням Сили оборони звільнили 700 квадратних кілометрів української території, а армія, яка ще два роки тому вела важку оборону, нині діє наступально.

— Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є, — написав він.

На завершення Сирський подякував українським військовим, родинам полеглих захисників та наголосив, що й надалі служитиме державі.

— Моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги. Тривалий час нам намагалися нав’язати, що українці не здатні воювати. Ми довели, що це не так. Україну захищає героїчний народ, — підсумував колишній головнокомандувач.

Напередодні 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача Збройних Сил України. Глава держави подякував йому за результати під час оборони Києва, Харківської наступальної та Курської операцій.

Новим головнокомандувачем ЗСУ президент визначив Михайла Драпатого, а офіційне оформлення кадрових рішень анонсував на 22 липня.

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