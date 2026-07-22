Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 330 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 22 липня

  • особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб;
  • танків – 12 163 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од;
  • артилерійських систем – 46 492 (+57) од;
  • РСЗВ – 1 958 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 513 (+0) од;
  • літаків – 438 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од;
  • крилатих ракет – 4 933 (+0) од;
  • кораблів/ катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355) од;
  • спеціальної техніки– 4 450 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.

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