Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 22 липня: ЗСУ знищили 1 330 окупантів та 50 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 330 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 22 липня
- особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб;
- танків – 12 163 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од;
- артилерійських систем – 46 492 (+57) од;
- РСЗВ – 1 958 (+3) од;
- засоби ППО – 1 513 (+0) од;
- літаків – 438 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од;
- крилатих ракет – 4 933 (+0) од;
- кораблів/ катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355) од;
- спеціальної техніки– 4 450 (+9) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 610-ту добу.
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