Колишній міністр оборони Михайло Федоров не погодився на посаду віце-прем’єра з військових інновацій, яку йому запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

Федоров відмовився від пропозицій Зеленського

Колишній міністр розповів, що у 2026 році його команда прийшла до Міністерства оборони з конкретним планом завершення війни. Йдеться про захист неба, зупинку фронту та завдання удару по економіці противника.

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Протягом шести місяців роботи на посаді Федоров послідовно втілював цей план. За його словами, Україна вперше за останні роки почала перехоплювати ініціативу у війні. Це дозволило створити вікно спроможностей для того, щоб змусити Росію до миру.

– Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі лише три посади, які, крім військових на полі бою, реально визначають хід війни, – президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Саме тому я не погоджуюсь ні на іншу посаду, крім посади міністра оборони, – зазначив він.

Федоров наголосив, що інші посади не наділені достатніми повноваженнями для подолання корупції у сфері закупівель, завершення трансформації армії, планування та проведення нових операцій проти ворога та викорінення культури брехні та безвідповідальності всередині системи.

Що відомо про звільнення Федорова

Нагадаємо, Михайло Федоров був міністром оборони в уряді Юлії Свириденко.

14 липня Верховна Рада відправила Кабінет міністрів Свириденко у відставку. Федоров, який очолював Міністерство оборони протягом пів року, втратив посаду.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною причиною звільнення став конфлікт між Федоровим і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

У Києві та низці міст України почалися масштабні протести через звільнення Федорова. Учасники акцій вимагають повторно призначити Михайла Федорова на посаду очільника Міноборони.

Після звільнення Федоров розповів, що Зеленський пропонував йому стати радником президента. Проте колишній міністр оборони відмовився від цієї пропозиції.

23 липня президент повідомив, що запропонував Федорову кілька посад, зокрема посаду віце-прем’єра з військових інновацій.

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