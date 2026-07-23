Уночі проти 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу. Унаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру, офісне приміщення, автомобілі та приватні будинки.

Дніпропетровщина зазнала понад 20 атак безпілотниками й артилерією.

Водночас дрони масово атакували російський Воронеж. Імовірною ціллю міг бути логістичний центр Wildberries. Про масштабну пожежу також повідомляли в селищі Новоспаське Ульяновської області, де під удар могла потрапити база зрідженого газу.

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Серед інших подій — вибух боєприпасу біля станції метро Бориспільська у Києві та погодження урядом призначення Тимура Ткаченка головою Київської ОДА.

Про головні події ночі та ранку 23 липня — читайте далі.

Атака на Одесу

Російські війська майже всю ніч атакували Одесу.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів люди не постраждали. Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, офісне приміщення та кілька автомобілів.

Також у приватних будинках вибито вікна. На місцях ударів працюють оперативні служби, які обстежують території та ліквідовують наслідки атаки.

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

У Солонянській громаді Дніпровського району після удару виникла пожежа.

На Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району понівечено приватний будинок.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено оселю та автомобіль.

Загалом уночі 23 липня сили протиповітряної оборони збили над областю 11 російських безпілотників.

Атака на Воронеж та пожежа в Новоспаському

Уночі проти 23 липня безпілотники масово атакували Воронеж у Росії.

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи в різних районах міста та роботу російської протиповітряної оборони. За інформацією моніторингових каналів, однією з імовірних цілей міг бути логістичний центр Wildberries.

Однак наразі офіційного підтвердження влучання чи інформації про пошкодження об’єкта немає.

Раніше компанія тимчасово припиняла нічну роботу одного зі своїх логістичних центрів після попередніх атак. Склад не працював із опівночі до шостої ранку.

Також дрони могли атакувати селище Новоспаське в Ульяновській області. За попередніми даними, під удар потрапила база зрідженого газу компанії НС-Ойл.

У мережі оприлюднили відео масштабної пожежі, однак російська влада офіційно не повідомляла про причини займання та масштаби можливих пошкоджень.

Вибух у Києві біля метро Бориспільська

Увечері 22 липня біля станції метро Бориспільська у Києві пролунав вибух.

На місці правоохоронці виявили розірвані частини боєприпасу. За попередньою інформацією, здетонувала граната.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Вибухотехніки обстежили територію та вилучили залишки боєприпасу.

Обставини події та походження гранати встановлюватиме Служба безпеки України.

Тимура Ткаченка погоджено на посаду голови Київської ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка головою Київської обласної військової адміністрації.

Остаточне рішення має бути оформлене відповідним указом президента.

Володимир Зеленський звільнив Ткаченка з посади начальника КМВА 16 липня, на якій він перебував із грудня 2024 року.

Того ж дня президент звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської ОВА. У новому уряді він обійняв посаду міністра з питань відновлення, інфраструктури та транспорту.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника КМВА має колишній перший заступник Ткаченка Андрій Ткачов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 611-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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