Україна сьогодні отримала другий транш у розмірі близько $690 млн від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Другий транш для України від МВФ

За словами очільника уряду, другий транш у розмірі $690 млн вже надійшов до державного бюджету України.

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Корецький наголосив, що гроші спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

21 липня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України.

Як повідомляли у Міжнародному валютному фонді, це дає можливість швидко виділити Україні другий транш у розмірі близько $690 млн.

У МВФ констатували загалом успішне виконання програми Україною, відзначивши дотримання всіх березневих кількісних показників.

Однак там додали, що окремі структурні реформи були втілені із затримкою або не виконані у визначені терміни.

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