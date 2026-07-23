Колишнього керівника державного підприємства оборонної галузі та трьох його працівників підозрюють у розкраданні майна заводу, який перебував у процесі приватизації.

Ексглаву оборонного заводу підозрюють у схемі

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що, за даними слідства, виконувач обов’язків генерального директора підприємства разом із підлеглими організував схему демонтажу та продажу заводського обладнання. Металеві конструкції розпилювали, вивозили з території підприємства та здавали на металобрухт.

Правоохоронці зафіксували телефонні розмови, під час яких учасники схеми домовлялися про приїзд покупців, підготовку металу та його транспортування до пунктів приймання.

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Збитки, завдані державному підприємству, оцінюють у мільйони гривень.

Крім того, раніше колишньому керівнику та головному інженеру вже оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, вони передавали в користування складські приміщення підприємства без укладення офіційних договорів оренди.

Слідчі також встановили, що під час повномасштабної війни підозрюваний фактично володів парком дорогих автомобілів, серед яких BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class і Lamborghini Murciélago.

Машини оформлювали на родичів та пов’язаних осіб, однак користувався ними сам посадовець. У деклараціях він це майно не вказував.

Тепер колишньому керівнику повідомили ще одну підозру — у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Один з епізодів стосується придбання Audi RS7 у 2024 році. Автомобіль купили за 4 млн грн, але того ж дня переоформили на матір підозрюваного, вказавши в договорі вартість лише 100 тис. грн. Таким чином, документальна ціна машини за один день зменшилася у 40 разів.

Через пів року Audi перереєстрували на іншу особу вже за 4,2 млн грн. Водночас у декларації підозрюваного за 2024 рік автомобіль не зазначили.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік — майже 13 млн грн.

Досудове розслідування завершили. Підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

— Оборонні підприємства повинні працювати на зміцнення держави, а не на збагачення їхніх керівників, — наголосив Руслан Кравченко.

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