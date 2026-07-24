Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 24 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
  • танків – 12 201 (+10) од;
  • бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од;
  • артилерійських систем – 46 646 (+76) од;
  • РСЗВ – 1 968 (+7) од;
  • засобів ППО – 1 516 (+1) од;
  • літаків – 439 (+1) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од;
  • крилатих ракет – 4 938 (+2) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544) од;
  • спеціальної техніки – 4 454 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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