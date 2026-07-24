Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 24 липня: ЗСУ знищили 1 410 окупантів, літак та понад 1,6 тис. БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 410 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 24 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб;
- танків – 12 201 (+10) од;
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од;
- артилерійських систем – 46 646 (+76) од;
- РСЗВ – 1 968 (+7) од;
- засобів ППО – 1 516 (+1) од;
- літаків – 439 (+1) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од;
- крилатих ракет – 4 938 (+2) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 787 (+544) од;
- спеціальної техніки – 4 454 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.
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