У ніч на 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували низку військових об’єктів у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомили у СБУ.

Атаки на цілі РФ

Зокрема, у Ростові-на-Дону атаковані елементи російської системи протиповітряної оборони, а саме: багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу, які входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф.

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У СБУ наголосили, що саме ці комплекси Росія використовує для ударів по території України.

Крім того, знищено зенітний ракетний комплекс Тор-М2, комплекс радіоелектронної боротьби Поле-21, а також уражено два склади, де зберігалися FPV-дрони.

Окремою ціллю спецоперації СБУ стали об’єкти в акваторії Каспійського моря. Українські безпілотники вдарили по нафтодобувній платформі родовища Філановського, вантажному судну Port Olya 2, суховантажу Begey, а також ракетному катеру проєкту 12418 Молнія.

У спецслужбі зазначили, що судна Port Olya 2 та Begey перебувають під міжнародними санкціями та, за наявною інформацією, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.

У СБУ заявили, що Росія, завдаючи ударів по українських портах на півдні країни, намагається перешкодити українському судноплавству. А тому Україна має законне право на самооборону, завдаючи ударів по російських цілях.

– Російська війна буде повертатися у “рідну гавань”, а спецоперації Служби пришвидшать цей процес, – заявили у СБУ.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив ураження цілей ворога. За його словами, вночі далекобійні дрони атакували підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія завдає ударів по Україні. Відстань до цілі близько 1200 км.

Також під ударом опинилися НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

— Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель, — зауважив президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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