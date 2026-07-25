У неділю, 26 липня, в Україні не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Графіки відключення світла на 26 липня не застосовуватимуть

За даними компанії, відключень світла протягом доби не планується.

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Водночас енергетики звертаються до українців із проханням дотримуватися правил ощадливого споживання:

користування потужними електроприладами за можливості перенести на денний час – з 10:00 до 16:00;

споживати електроенергію раціонально протягом усього дня.

Станом на ранок 24 липня, російські війська продовжують здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

На ранок були нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок атаки РФ.

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Енергетика

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