У неділю, 26 липня, в Україні не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Графіки відключення світла на 26 липня не застосовуватимуть

За даними компанії, відключень світла протягом доби не планується.

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Водночас енергетики звертаються до українців із проханням дотримуватися правил ощадливого споживання:

користування потужними електроприладами за можливості перенести на денний час – з 10:00 до 16:00;

споживати електроенергію раціонально протягом усього дня.

Станом на ранок 24 липня, російські війська продовжують здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

На ранок були нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок атаки РФ.

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