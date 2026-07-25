Карта бойових дій на 25 липня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень. Ворог атакував п’ятьма ракетами, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів-камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.
Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2026
Ситуація в Україні на 25 липня 2026
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень із противником. Ворог скинув сім авіабомб, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 10 разів атакували позиції ЗСУ у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки.
На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне.
На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Березового та в районі Новогригорівки.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Чарівного, Воздвижівки, Косівцевого, Оленокостянтинівки та Цвіткового.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.
Втрати ворога на 25 липня
- особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,
- танків – 12 208 (+7) од.,
- бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.,
- артилерійських систем – 46 724 (+78) од.,
- РСЗВ – 1 968 од.,
- засобів ППО – 1 518 (+2) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.,
- крилатих ракет – 4 943 (+5) од.,
- кораблів / катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 125 358 (+571) од.,
- спеціальної техніки – 4 462 (+8) од.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.