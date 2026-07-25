Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень. Ворог атакував п’ятьма ракетами, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів-камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2026

Ситуація в Україні на 25 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень із противником. Ворог скинув сім авіабомб, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 10 разів атакували позиції ЗСУ у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Березового та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Чарівного, Воздвижівки, Косівцевого, Оленокостянтинівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.

Втрати ворога на 25 липня

особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,

танків – 12 208 (+7) од.,

бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.,

артилерійських систем – 46 724 (+78) од.,

РСЗВ – 1 968 од.,

засобів ППО – 1 518 (+2) од.,

літаків – 439 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.,

крилатих ракет – 4 943 (+5) од.,

кораблів / катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 125 358 (+571) од.,

спеціальної техніки – 4 462 (+8) од.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.