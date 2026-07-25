Правоохоронці затримали головного організатора заходу в Київській області, на якій були представники оборонних компаній під час ракетного удару Росії 24 липня. Він перебуває під конвоєм у медичному закладі через незначні ушкодження.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Прокуратура про організатора заходу в Київській області

– Війна не пробачає безвідповідальності. 10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Близько 100 поранених. Зруйновані будинки. Люди, які втратили своїх рідних. Тварини, які загинули або були скалічені, – заявив Кравченко.

За його словами, за цим ударом стоїть Росія, яка вчинила черговий воєнний злочин. Але слідство встановлює додаткові обставини, які могли збільшити масштаби цієї трагедії.

Зараз дивляться

За інформацією слідства, одна з асоціацій зброярів без погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід.

На ньому були присутніми військові, представники державних органів, міжнародних партнерів та бізнесу.

Під час програми заходу передбачалася демонстрація засобів протиповітряної оборони, зазначив Кравченко. За його словами, на відкриту локацію запросили понад 300 людей.

Як зазначив генпрокурор, найближче укриття площею у розмірі лише 34 кв. м. розташовано приблизно за 100 м від місця проведення заходу. На його думку, очевидним є те, що сотні людей із самого початку перебували в умовах ризику.

Кравченко розповів, що запрошення розіслали за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Правоохоронці зараз перевіряють, чи це могло сприяти тому, що РФ отримала можливість підготувати точний удар.

Як додав Кравченко, затримали головного організатора заходу. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

За словами генпрокурора, суд обере йому запобіжний захід найближчим часом. Чоловік перебуває під конвоєм у медичному закладі через незначні ушкодження. Також провели невідкладні обшуки в офісі асоціації та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до організації заходу.

Окрему правову оцінку планують надати діям або бездіяльності всіх посадових осіб. Зокрема, підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

Слідство перевірятиме, чи належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування, чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій.

Що відомо про організатора заходу на Київщині

Як повідомляє Асоціація АРМАДА, це була закрита подія – практична робоча демонстрація українських технологій для захисту критичної інфраструктури від ударів РФ між учасниками української оборонної індустрії та потенційними користувачами.

Як зазначається на сайті Асоціації, точна локація заходу не перебувала у публічному доступі, а повідомлялася окремо підтвердженим учасникам після реєстрації та перевірки.

Там стверджують, що публікації про попередні подібні заходи з’являлися вже після їхнього завершення. Також там додали, що це була практична демонстрація, а не виставка.

В Асоціації наголосили, що повністю співпрацюватимуть зі слідством, нададуть компетентним органам наявну інформацію, сприятимуть встановленню обставин, за яких інформація про місце проведення могла стати доступною РФ.

Очільником правління Асоціації АРМАДА є Василь Гончарук.

Через ракетний удар РФ на Київщині загинули десятеро людей, ще близько 100 дістали поранення.

Зараз розпочато два кримінальні провадження – за фактом воєнного злочину РФ та можливого неналежного виконання службових обов’язків.

Фото : Офіс генпрокурора

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