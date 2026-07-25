У ніч на 25 липня (з 18:00 24 липня) Росія атакувала територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 157 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 липня

Ракети Х-59/69 ворог запустив із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а безпілотники: з Брянська, Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, а також окупованого Донецька та Гвардійського, Чауди, що в Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили одну ракету Х-59/69 та 127 безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях. Ще одна ракета Х-59 цілі не досягла.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксується ще кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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