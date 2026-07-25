В умовах повномасштабної війни організатори подій, на якій перебувають представники оборонних компаній та ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей, щоб гарантувати безпеку на найвищому рівні.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Буданов про удар РФ на Київщині 24 липня

За словами Буданова, сьогодні у Київській області відбувається День жалоби за загиблими після російської атаки 24 липня.

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– Співчуття рідним і близьким. Багато поранених. Лікарі борються за кожного. Якнайшвидшого одужання всім постраждалим, – сказав керівник Офісу президента.

Він стверджує, що йдеться про черговий воєнний злочин Російської Федерації, яка прицільно завдала удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Буданов переконаний, що це свідомий акт тероризму.

Проте він додав, що в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей.

На його думку, безпека повинна необхідно гарантувати на найвищому рівні, інакше захід не може відбутися.

Буданов зазначив, що це був уже не перший урок, однак він має стати нарешті останнім.

За попередніми даними, внаслідок удару Росії у Київській області загинули 10 людей, постраждали ще близько 100.

Розпочато кримінальні провадження щодо воєнного злочину РФ та можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації заходу в Київській області, на якій були представники оборонних компаній.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що удар РФ відбувся по території приватного комплексу в Київській області, коли там проводився масовий захід, але цивільний об’єкт не входить до сфери управління Сил оборони України.

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