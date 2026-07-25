Тюменський НПЗ знову опинився під атакою: на заводі спалахнула пожежа
- На Тюменському нафтопереробному заводі в РФ спалахнула пожежа внаслідок атаки українського безпілотника 25 липня.
- Про це повідомили очільник ЦПД Андрій Коваленко, місцева влада та соцмережі, зазначивши, що цей один із найбільших незалежних НПЗ Росії вже неодноразово ставав ціллю ударів.
На території Російської Федерації на Тюменському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа після атаки українського безпілотника.
Оновлено о 14:30. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, губернатор Тюменської області Олександр Моор, Telegram-канали Astra та Exilenova+.
Атака на Тюменський НПЗ 25 липня: які наслідки
У Силах спецоперацій ЗСУ підтвердили, що підрозділи Deep Strike разом з повстанським рухом на території Росії Черная Искра уразили Тюменський НПЗ.
– Дрони ССО подолали понад 2 тис. км до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа, – йдеться у повідомленні.
За словами губернатора, безпілотник атакував Тюменського НПЗ та впав на його території, внаслідок чого спалахнула пожежа. На місці працюють російські екстрені служби.
Місцеві жителі Тюмені повідомили щонайменше про звуки двох вибухів і роботи ППО, а також помітили дим у небі над нафтопереробним заводом.
Зазначається, що друге джерело диму – це смолоскип НПЗ, призначений для безпечного та керованого спалювання горючих газів.
Тюменський нафтопереробний завод, що належить московській компанії РІ-ІНВЕСТ, є одним із ключових незалежних НПЗ у Росії.
Підприємство розташоване поруч із мікрорайоном Антіпіно в Тюмені та здатне переробляти близько 8 млн тонн нафти щорічно з високою глибиною переробки до 98%.
Основний асортимент НПЗ включає дизпаливо Євро-5, мазут, бітум, нафтовий кокс і стабільний газовий бензин.
До травневого банкрутства 2021 року підприємство функціонувало як АТ Антипінський НПЗ. Згодом його майно на торгах викупила компанія РІ-ІНВЕСТ, що належить бізнесмену Анатолію Яблонському, після чого завод отримав свою нинішню назву – ТНПЗ.
Раніше Тюменський НПЗ потрапив під атаку 20 червня 2026 року, а також у жовтні 2025 року.