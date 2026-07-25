На території Російської Федерації на Тюменському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа після атаки українського безпілотника.

Оновлено о 14:30. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, губернатор Тюменської області Олександр Моор, Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Атака на Тюменський НПЗ 25 липня: які наслідки

У Силах спецоперацій ЗСУ підтвердили, що підрозділи Deep Strike разом з повстанським рухом на території Росії Черная Искра уразили Тюменський НПЗ.

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– Дрони ССО подолали понад 2 тис. км до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа, – йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, безпілотник атакував Тюменського НПЗ та впав на його території, внаслідок чого спалахнула пожежа. На місці працюють російські екстрені служби.

Місцеві жителі Тюмені повідомили щонайменше про звуки двох вибухів і роботи ППО, а також помітили дим у небі над нафтопереробним заводом.

Зазначається, що друге джерело диму – це смолоскип НПЗ, призначений для безпечного та керованого спалювання горючих газів.

Тюменський нафтопереробний завод, що належить московській компанії РІ-ІНВЕСТ, є одним із ключових незалежних НПЗ у Росії.

Підприємство розташоване поруч із мікрорайоном Антіпіно в Тюмені та здатне переробляти близько 8 млн тонн нафти щорічно з високою глибиною переробки до 98%.

Основний асортимент НПЗ включає дизпаливо Євро-5, мазут, бітум, нафтовий кокс і стабільний газовий бензин.

До травневого банкрутства 2021 року підприємство функціонувало як АТ Антипінський НПЗ. Згодом його майно на торгах викупила компанія РІ-ІНВЕСТ, що належить бізнесмену Анатолію Яблонському, після чого завод отримав свою нинішню назву – ТНПЗ.

Раніше Тюменський НПЗ потрапив під атаку 20 червня 2026 року, а також у жовтні 2025 року.

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