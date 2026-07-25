Україна домовляється зі США про прискорення постачань ракет для Patriot
- Україна обговорює зі США та компанією Raytheon прискорення постачання ракет для систем ППО Patriot напередодні зими.
- Сторони приділили увагу питанню спільного виробництва засобів протиповітряної оборони та розширенню оборонних спроможностей.
Україна обговорює з Сполученими Штатами Америки прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Україна обговорює зі США постачання ракет для Patriot
За словами Корецького, він зустрівся разом з Євгенієм Хмарою з віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.
Прем’єр-міністр розповів, що вони говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їхнє виробництво та зробити український оборонно-промисловий комплекс ще сильнішим.
Як зазначив Корецький, потрібно не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки.
– Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі, – сказав він.
Корецький стверджує, що американська сторона запропонувала практичні кроки. За його словами, уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше.