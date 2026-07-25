Україна обговорює з Сполученими Штатами Америки прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Україна обговорює зі США постачання ракет для Patriot

За словами Корецького, він зустрівся разом з Євгенієм Хмарою з віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

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Прем’єр-міністр розповів, що вони говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їхнє виробництво та зробити український оборонно-промисловий комплекс ще сильнішим.

Як зазначив Корецький, потрібно не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки.

– Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі, – сказав він.

Корецький стверджує, що американська сторона запропонувала практичні кроки. За його словами, уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше.

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