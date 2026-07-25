Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.
Втрати ворога на 25 липня: ЗСУ знищили 1450 окупантів та майже 1600 дронів
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1450 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління дронами, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 25 липня
- особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,
- танків – 12 208 (+7) од.,
- бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.,
- артилерійських систем – 46 724 (+78) од.,
- РСЗВ – 1 968 од.,
- засобів ППО – 1 518 (+2) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.,
- крилатих ракет – 4 943 (+5) од.,
- кораблів / катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 125 358 (+571) од.,
- спеціальної техніки – 4 462 (+8) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.