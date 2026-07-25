Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1450 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління дронами, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 25 липня

  • особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб,
  • танків – 12 208 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.,
  • артилерійських систем – 46 724 (+78) од.,
  • РСЗВ – 1 968 од.,
  • засобів ППО – 1 518 (+2) од.,
  • літаків – 439 од.,
  • гелікоптерів – 354 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.,
  • крилатих ракет – 4 943 (+5) од.,
  • кораблів / катерів – 34 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 125 358 (+571) од.,
  • спеціальної техніки – 4 462 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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