Укренерго не планує запроваджувати обмеження постачання електроенергії у понеділок, 27 липня.

Графіки відключення світла не будуть запроваджені

– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

В Укренерго наголошують на необхідності раціонального використання електроенергії.

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Нагадаємо, Ірландія у 2026 році виділить Україні новий пакет двосторонньої допомоги на загальну суму €125 млн.

Кошти спрямують на фінансування нелетального військового обладнання, а також на відновлення і захист критично важливої інфраструктури.

Надана Ірландією підтримка допоможе Україні підготуватися до наступної зими. Частину фінансування використають для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури.

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