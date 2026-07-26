Графіки відключення світла 27 липня: чи буде електрика у понеділок
Укренерго не планує запроваджувати обмеження постачання електроенергії у понеділок, 27 липня.
Графіки відключення світла не будуть запроваджені
– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Енергетики просять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.
В Укренерго наголошують на необхідності раціонального використання електроенергії.
Нагадаємо, Ірландія у 2026 році виділить Україні новий пакет двосторонньої допомоги на загальну суму €125 млн.
Кошти спрямують на фінансування нелетального військового обладнання, а також на відновлення і захист критично важливої інфраструктури.
Надана Ірландією підтримка допоможе Україні підготуватися до наступної зими. Частину фінансування використають для захисту та ремонту енергетичної інфраструктури.