Рада Безпеки ООН у понеділок, 27 липня, проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна у Чорному морі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в Організації Об’єднаних Націй.

Екстрене засідання Радбезу ООН 27 липня: що відомо

Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться 27 липня о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

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Його скликали на запит України від 20 липня, який підтримали Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія.

Очікується, що перед членами Радбезу виступлять очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото та виконувач обов’язків помічника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Індріка Ратватте.

У зверненні України до Ради Безпеки ООН йдеться про масовану російську ракетну та дронову атаку в ніч проти 19 липня, а також про систематичні удари по чорноморських портах, морських експортних маршрутах і цивільному судноплавству.

Українська сторона наголошує, що останнім часом Росія дедалі частіше атакує цивільні судна під іноземними прапорами. Під час ударів по Одеській області та портовій інфраструктурі були пошкоджені кілька торговельних суден, а десятеро моряків загинули.

Нагадаємо, що 19 липня російські війська завдали удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажу GOLDEN LEO, який перевозив зерно та йшов під прапором Гвінеї-Бісау.

Судно належить турецькому судновласнику. Унаслідок атаки загинули 10 людей, серед яких четверо громадян Індії та український лоцман, ще вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати.

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