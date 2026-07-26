Україна та США обговорили нові пропозиції щодо припинення повітряних ударів, які планують представити Росії в рамках нової ініціативи з відновлення мирних переговорів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Пропозиція щодо припинення повітряних ударів між Україною та РФ

За даними Reuters, українські та американські посадовці обговорили пропозицію про припинення повітряних ударів, яку можуть передати російській стороні.

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Співрозмовник агентства зазначив, що раніше Україна вже пропонувала Росії припинити вогонь, однак Кремль відхилив ці ініціативи.

Водночас окремі посадовці вважають, що постійні українські удари безпілотниками та ракетами по військових і промислових об’єктах у Росії посилюють економічний тиск на РФ та можуть вплинути на позицію Володимира Путіна щодо переговорів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що коментувати інформацію про можливі нові пропозиції наразі передчасно.

За його словами, Москва не знає, наскільки достовірними є ці повідомлення, оскільки вони ґрунтуються лише на публікаціях у ЗМІ.

Водночас Пєсков підтвердив, що в Кремлі чули про можливість появи нових ініціатив.

— Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові варіанти. Нам ще потрібно дізнатися про них більше… Що буде далі, залежатиме від того, наскільки вони відповідатимуть нашим інтересам, – сказав він.

Нагадаємо, що 22 липня президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль та відновлення переговорного процесу з Росією.

Згодом з’явилася інформація, що наприкінці липня Зеленський може відвідати США та провести зустріч із президентом Дональдом Трампом, під час якої, серед іншого, можуть обговорити подальші кроки для досягнення миру.

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