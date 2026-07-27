Втрати ворога на 27 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 590 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 615-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,440 млн.

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Втрати ворога на 27 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 440 580 (+1 590) осіб;
  • танків– 12 225 (+8) од;
  • бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од;
  • артилерійських систем – 46 831 (+37) од;
  • РСЗВ – 1 969 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 519 (+1) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 038 (+7) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од;
  • крилатих ракет – 4 950 (+6) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 126 302 (+491) од;
  • спеціальної техніки – 4 472 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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