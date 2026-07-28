Після завершення контрактної служби багато військовослужбовців цікавляться, чи можуть їх знову мобілізувати та чи існує період, протягом якого призов неможливий.

Чи можуть мобілізувати після звільнення в запас та які є винятки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть мобілізувати після звільнення за контрактом

Відповідно до закону, після звільнення зі служби за контрактом людина знову стає військовозобов’язаною.

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Тому, якщо вона не має права на відстрочку чи інше законне звільнення від призову, повторна мобілізація можлива після звільнення. Проте з цього правила є кілька винятків, які стосуються окремих категорій.

Як пояснив юрист Андрій Карпенко на порталі Юристи.UA, під час воєнного стану військовослужбовець, який уклав контракт уже після 24 лютого 2022 року, може бути звільнений після закінчення строку контракту, якщо не висловив бажання продовжити службу.

Таку підставу передбачає підпункт “ж” пункту 3 частини п’ятої статті 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Але це правило не поширюється на військових, які підписали контракт до початку повномасштабного вторгнення. Для них контракт продовжує діяти до завершення воєнного стану, якщо інше не передбачено законом.

За словами юриста, після звільнення військовослужбовець не виключається з мобілізаційного ресурсу держави. Закон зобов’язує його протягом п’яти днів прибути до ТЦК для взяття на військовий облік.

Тож відповідь на запитання, чи можуть мобілізувати після звільнення з ЗСУ, є ствердною.

Через який час можуть мобілізувати після звільнення з ЗСУ

Якщо людина не має законних підстав для відстрочки або звільнення від призову, її можуть мобілізувати повторно практично відразу після звільнення зі служби.

При цьому право на відстрочку можуть надавати не лише спеціальні норми для окремих контрактів, а й загальні підстави. Наприклад, це може бути відстрочка через сімейні обставини, бронювання працівника.

Винятки для контракту 18-24

Із загального правила існують винятки. Як розповіла Фактам ICTV адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова, нещодавно набули чинності зміни, які передбачили спеціальні гарантії для громадян, які проходили службу за контрактом, укладеним у межах програми для осіб віком від 18 до 24 років.

Після завершення такого контракту військовослужбовець отримує відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців. Протягом цього періоду його не можуть призвати без власної згоди.

Які відстрочки передбачають мотиваційні контракти

Окремі правила запровадили і для нових так званих мотиваційних контрактів. Як пояснила Фактам ICTV юристка Юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександра Капітула, після завершення такого контракту військовослужбовець також звільняється зі служби відповідно до статті 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Після цього він набуває статусу військовозобов’язаного, але одночасно отримує гарантовану законом відстрочку від мобілізації.

Базовий строк такої відстрочки становить шість місяців незалежно від виду мотиваційного контракту. Також законодавство передбачає механізм її збільшення.

Для контрактів тривалістю 10-14 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях додається ще три місяці відстрочки.

Якщо ж укладено мотиваційний контракт строком 24 місяці, то за кожні 30 днів участі у бойових діях надається один додатковий місяць відстрочки.

Окремі умови встановили для військовослужбовців, які проходять службу ще з 2022 року. Якщо вони укладають новий десятимісячний мотиваційний контракт, то можуть отримати ще шість місяців відстрочки за кожен рік попередньої служби.

За словами юристки, протягом усього строку такої відстрочки повторний призов можливий лише за добровільною згодою людини.

Проте після завершення відстрочки особа залишається військовозобов’язаною, а тому може бути мобілізована на загальних підставах.

Які ризики бачать юристи

Олександра Капітула звертає увагу, що мотиваційні контракти не звільняють людину від подальшого виконання військового обов’язку. Вони лише гарантують визначений законом період відстрочки після звільнення зі служби.

Також експертка зазначає, що новий механізм має експериментальний характер і наразі реалізується відповідно до постанови № 768. Через це окремі питання ще можуть потребувати законодавчого врегулювання.

Подальше застосування окремих гарантій залежатиме від того, чи будуть ключові положення експериментального проєкту закріплені на рівні закону.

Отже, відповідаючи на запитання, чи можуть мобілізувати після звільненого або після завершення контрактної служби, варто пам’ятати, що загальне правило дозволяє повторну мобілізацію майже одразу після звільнення.

Однак для окремих категорій контрактників закон передбачає спеціальні гарантії у вигляді відстрочки. А саме на один рік для контракту 18-24 або щонайменше на шість місяців після мотиваційних контрактів із можливістю збільшення цього строку залежно від умов служби.

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