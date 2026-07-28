Пріоритет за вступу — це важливість вищих навчальних закладів, яку вказує абітурієнт, подаючи документи на навчання в різних ЗВО.

У 2026 році вступники можуть подати не більше 5 заяв на бюджет і до 5 заяв на навчання за контрактом (загалом не більше 10 заяв). Кожній заяві абітурієнт має надати певну пріоритетність.

Як визначити пріоритет і чи можна змінити пріоритет в електронній заяві на вступ у 2026 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Що таке пріоритет при вступі до університету

Пріоритетність – це черговість заяв від 1 до 10. Де 1 – це університет, куди абітурієнт хоче вступати найбільше, а 10, відповідно, — найменше.

За пріоритетом визначається черговість розгляду заяв під час вступу на бюджетні місця. Цей показник впливає на участь у конкурсі при вступі до ВНЗ на бюджетні місця.

Варто зазначити, що система вступу розглядатиме ваші заяви саме в порядку пріоритетності.

Якщо, наприклад, заява на вступ на спеціальність за пріоритетом 2 було прийнято, тож абітурієнта рекомендують до списку на зарахування на бюджетне місце, тоді пріоритети нижчого рівня анулюються. Однак водночас можна брати участь у конкурсі на спеціальність, пріоритет якої було поставлено на перше місце.

Якщо вступника було рекомендовано до зарахування на навчання на бюджет на спеціальність, яку він визначив 3 пріоритетом, то всі нижчі пріоритети автоматично анулюються. Але шанс потрапити на спеціальність за 1 і 2 пріоритетом залишається.

Система коригувань відбувається автоматично.

Тому варто першими пріоритетам визначати саме ті університети та спеціальності, куди дійсно дуже хочеться вступити.

Загалом увесь процес відбувається так:

Вступнику необхідно визначити пріоритети, обрати факультети та спеціальності й подати заяви. Система розраховує загальний рейтинг у списку абітурієнтів, враховуючи результати НМТ та конкурсні бали. Після певної дати, коли вже не можна подавати заяви на вступ, починається процес відбору. У сумі бал НМТ та пріоритет впливають на шанс отримання бажаного бюджетного місця.

Чи можна змінити пріоритет при вступі

До вибору пріоритетів треба поставитися дуже уважно.

Після подання заяви зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Якщо вступник не потрапив у перші дні не потрапив у список бюджетників на бажані спеціальності, не варто засмучуватися.

Цілком імовірно, що за декілька днів, абітурієнти, які стояли вище у списку за рейтингом, оберуть іншу спеціальність, тоді й ви підніметеся у списку вище.

Що змінилося у 2026 році

Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти, які вступають на бакалаврат, мають визначити пріоритетність для кожної із 10 заяв, які подають. Кожній заяві потрібно присвоїти номер від 1 до 10, де 1 — найважливіший вибір.

Цьогоріч така вимога поширюється не лише на заяви, подані на навчання за кошти державного бюджету, а й на ті, що подаються виключно на контрактну форму навчання.

Якщо вступник бажає, він може подати одразу дві заяви на одну й ту саму конкурсну пропозицію. Одна з них може передбачати участь у конкурсі на бюджет, а інша — лише на контракт. Кожній із цих заяв необхідно присвоїти окремий пріоритет.

Як працюватиме алгоритм розподілу місць у 2026 році

Усі заяви, для яких визначено пріоритетність, братимуть участь у так званому алгоритмі адресного розміщення.

Якщо абітурієнт подав заяву на бюджет, за результатами розподілу він може отримати рекомендацію лише на бюджетне місце. Якщо ж заява була подана тільки на контракт, рекомендація стосуватиметься виключно навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Після того, як завершиться етап підтвердження рекомендацій, система зможе запропонувати вакантне контрактне місце. Таку рекомендацію можуть отримати як вступники, які подавали заяву на бюджет або контракт, так і ті, хто обрав лише контракт.

Це можливо, якщо абітурієнт не підтвердив отриману рекомендацію, не був рекомендований до зарахування або планує одночасно навчатися за двома освітніми програмами.

Водночас за результатами роботи алгоритму адресного розміщення вступник може отримати рекомендацію лише за однією заявою.

Варто також врахувати ще один нюанс. Якщо за результатами НМТ абітурієнт набрав понад 140, 150 або 170 балів із двох предметів, він може претендувати на державний грант, який повністю або частково покриє вартість контрактного навчання. Однак якщо вступник отримає рекомендацію на бюджетне місце, але відмовиться від неї, скористатися державним грантом уже не вийде.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.