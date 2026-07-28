В Україні під час воєнного стану загальна мобілізація поширюється на військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Саме тому багато хто вважає, що після 60-річчя призвати на військову службу вже неможливо.

Насправді це правило має винятки. Закон передбачає ситуації, коли мобілізація після 60 років або проходження військової служби в цьому віці все ж можливі.

Розповідаємо, чи можуть мобілізувати після 60 років, кого це стосується та за яких умов.

Зараз дивляться

Чи можуть в Україні мобілізувати після 60 років

Загальне правило визначене законом України Про військовий обов’язок і військову службу. Згідно зі статтею 22, граничний вік перебування на військовій службі під час особливого періоду становить:

для військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років;

для осіб вищого офіцерського складу до 65 років.

Тобто для більшості військовозобов’язаних саме 60 років є граничним віком. Після його досягнення вони вже не підлягають мобілізації на загальних підставах.

До того ж стаття 32 цього ж закону передбачає, що військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, виключаються з військового обліку та переводяться у відставку, якщо вони не мають бажання продовжити службу.

Чи можлива мобілізація після 60 років в Україні та за яких умов

Існують дві категорії громадян, які можуть проходити військову службу після досягнення 60-річного віку. Перший виняток стосується представників вищого офіцерського складу.

Як пояснила в коментарі Фокусу адвокатка Анна Данієль, військовозобов’язаними до 65 років замість 60 є лише особи, які мають звання вищого офіцерського складу. Ідеться, зокрема, про генералів, бригадних генералів, генерал-майорів та генерал-лейтенантів.

Саме тому, чи можуть мобілізувати чоловіків після 60 років, залежить від їхнього статусу. Якщо людина належить до вищого офіцерського складу, її можуть мобілізувати і після досягнення 60-річного віку.

За словами Анни Данієль, закон також дозволяє продовжити проходження служби таким військовослужбовцям ще на строк до п’яти років після досягнення граничного віку, якщо вони мають значний досвід, високий рівень професійної підготовки та визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я.

Таким чином, окремі представники вищого офіцерського складу можуть проходити службу до 65 років.

Чи можуть мобілізувати після 60 років добровольців

Другий виняток з’явився завдяки змінам до законодавства, які дозволили приймати на військову службу за контрактом громадян віком понад 60 років.

Відповідно до частини десятої статті 20 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, під час дії воєнного стану особи віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Однак це не означає автоматичної мобілізації всіх охочих. Закон встановлює низку обов’язкових вимог.

Особа повинна:

добровільно виявити бажання проходити військову службу;

пройти військово-лікарську комісію та бути визнаною придатною за станом здоров’я;

отримати письмову згоду командира військової частини на прийняття до служби.

Якщо йдеться про контракт на офіцерську посаду, кандидатуру також погоджує Генеральний штаб ЗСУ або відповідний орган військового управління.

Які умови контракту для людей віком понад 60 років

Порядок проходження служби такими військовослужбовцями уточнив указ президента №108/2026.

Документ визначає, що:

контракт укладається строком на один рік;

його можна продовжити ще на один рік;

після прийняття на службу встановлюється двомісячний випробувальний термін;

якщо військовослужбовець не відповідає вимогам служби, контракт розривають;

після припинення або скасування воєнного стану такі контракти можуть бути достроково припинені відповідно до вимог закону.

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