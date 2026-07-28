З віком багато людей вже мають хронічні захворювання, проблеми із серцево-судинною системою, суглобами чи інші проблеми зі здоров’ям.

Саме тому чоловіки, яким невдовзі виповниться 60 років, часто сумніваються, чи можуть їх призвати під час загальної мобілізації. Особливо багато запитань виникає у тих, кому вже виповнилося 59 років або до 60-річчя залишилося лише кілька місяців.

Чи можуть мобілізувати чоловіка у 59 років в Україні та що про це говорять закон і юристи, розповідаємо далі.

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Чи можуть мобілізувати в 59 років

Так, чоловіка у 59 років можуть мобілізувати. Сам вік не є підставою для звільнення від призову, доки людині не виповнилося 60 років.

Як пояснила адвокатка Анна Даніель у коментарі для Фокусу, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах. Але під час ухвалення рішення враховують не лише вік, а й стан здоров’я, військово-облікову спеціальність, професійні навички та потреби Збройних Сил України.

За її словами, граничний вік перебування на військовій службі для рядового, сержантського, старшинського та більшості офіцерського складу становить 60 років. Тому у 59 років військовозобов’язаний ще може бути призваний, якщо він визнаний придатним за результатами військово-лікарської комісії та не має законних підстав для відстрочки або звільнення.

Чи можуть мобілізувати чоловіка в 59 років в Україні: що має значення

Адвокатка пояснила, що сам вік 59 років не означає автоматичного призову. Під час мобілізації враховують низку факторів.

Насамперед оцінюється стан здоров’я військовозобов’язаного. Крім того, перевагу можуть надавати людям, які мають потрібні військові чи цивільні спеціальності. Ідеться, зокрема, про медиків, інженерів, спеціалістів із ремонту техніки, водіїв та інших фахівців, чиї навички необхідні війську.

Наявність бойового досвіду або військово-облікової спеціальності також може збільшити ймовірність призову навіть після 50 років.

Куди можуть направити чоловіка у 59 років

За словами Анни Даніель, місце проходження служби визначають індивідуально залежно від стану здоров’я, військової спеціальності та потреб ЗСУ.

Чоловіки старшого віку можуть проходити службу як у бойових, так і в тилових підрозділах. При цьому існують рекомендації частіше залучати військовозобов’язаних віком 50+ до логістики, транспортного забезпечення, технічного обслуговування та інших посад, які не пов’язані з надмірними фізичними навантаженнями.

Але такі рекомендації не є обов’язковими. Закон не забороняє призначити мобілізованого 59-річного чоловіка і на бойову посаду, якщо він відповідає встановленим вимогам.

Коли мобілізація вже неможлива

Юрист Євген Корнійчук на платформі Юристи звертає увагу, що ключовим є саме день досягнення 60-річного віку.

За його словами, після 60 років людина підлягає виключенню з військового обліку за віком. З цього моменту мобілізація на загальних підставах уже не проводиться.

Якщо ж чоловікові 59 років і кілька місяців, то до дня свого 60-річчя він юридично залишається військовозобов’язаним і може бути мобілізований відповідно до вимог законодавства.

Експерт також радить після досягнення граничного віку звернутися до ТЦК, щоб переконатися, що в облікових документах внесено інформацію про виключення з військового обліку. Саме після офіційного оформлення такого виключення мобілізація більше не застосовується.

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