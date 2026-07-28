У середу, 28 липня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

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– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго радять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, станом на ранок 28 липня були знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях внаслідок обстрілів РФ.

Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі. Енергетики робили усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 28 липня станом на ранок воно було на 6% вищим, ніж в цей же час 27 липня.

Хмарна погода з дощем у частині регіонів України зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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