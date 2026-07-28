У вівторок, 28 липня, російські війська втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на якірній стоянці на підходах до Одеського порту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували судно під прапором Ліберії

– Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Цей корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак, – зазначив він.

За словами Кіпера, цей удар вкотре свідчить про свідоме нехтування Росією нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору.

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В Адміністрації морських портів України (АМПУ) наголосили, що послідовні удари по одному й тому самому цивільному судну демонструють характер російських атак.

– Під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі, а безпосередньо цивільний торговельний флот, – повідомила АМПУ.

У відомстві наголосили, що РФ системно створює загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України та підірвати безпеку торговельних перевезень.

Атаки РФ на судна у Чорному морі

Напередодні АМПУ заявляла, що в акваторії Чорного моря запровадили постійний моніторинг можливого впливу на довкілля та безпеку судноплавства після затоплення судна Golden Leo, яке 19 липня атакували російські війська.

Тоді ворог завдав удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, власником якого є турецька компанія.

Унаслідок атаки загинуло десять моряків, серед них – український лоцман.

У ніч на 27 липня російські війська також завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що остання хвиля атак не була поодиноким випадком.

Росія атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Фото: Одеська ОВА

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