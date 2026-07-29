Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову із верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі – командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Розмова Драпатого та Гринкевича

Під час розмови Михайло Драпатий окреслив американському генералу своє бачення перемоги України та спроможностей, які допоможуть цього досягти.

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За словами Драпатого, Сили оборони повинні масштабувати далекобійні та середньої дальності удари по ворогові, не допускати інфільтрацію противника у смугах нашої оборони.

Також Драпатий наголосив, що в Збройних Силах і надалі розвиватимуть корпусну систему та збільшуватимуть автономію війська.

— Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат і знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він подякував генералу Гринкевичу за зусилля, спрямовані на передання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони, а також президенту Дональду Трампу, міністру оборони Піту Гегсету та американському народові за військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за якою європейські країни закуповують необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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