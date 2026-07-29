Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 29 липня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Російський ворог здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, а також залучив для ударів 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 29 липня 2026
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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