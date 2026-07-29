Цієї ночі росіяни можуть здійснити масовану атаку на Україну. До удару ворог готувався кілька днів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський попередив про масовану атаку цієї ночі

– Була доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено, – наголосив глава держави.

За його словами, дуже важливо, щоб партнери повною мірою розуміли ситуацію та усвідомлювали, що від їхньої готовності або неготовності надати ракети для систем ППО залежить захист людських життів.

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Президент зауважив, що насамперед це стосується Сполучених Штатів та інших партнерів, які мають ракети до систем Patriot і можуть посилити ними українську протиповітряну оборону.

– Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе, – закликав Зеленський.

Нагадаємо, вночі проти 26 липня окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69, сімома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 136 ударними БпЛА типу Шахед, Гербера, Італмас і дронами-імітаторами типу Пародія.

Унаслідок удару спалахнули пожежі у Деснянському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва.

Також росіяни вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті Епіцентр.

У Харкові окупаційні війська РФ завдали удару ракетою по житловому будинку і дроном по автомобілю хлібокомбінату.

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