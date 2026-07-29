Минулої доби на фронті зафіксовано 272 бойові зіткнення; ворог завдав по Україні 87 авіаударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Водночас Сили оборони минулої доби уразили чотири райони зосередження живої сили ворога. З вечора та вночі РФ атакувала Україну 80 ударними дронами: сили ППО збили 65 безпілотників.

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Вибухи у Харкові

Зранку пролунали вибухи у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За його словами, є інформація про влучання реактивного Шахеда у Новобаварському районі міста. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вибухи в Херсоні

Сьогодні, 29 липня, внаслідок ворожих ударів у Херсоні загинуло двоє людей. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За його словами, близько 07:10 ворожий дрон вдарив по Центральному району Херсона. Там загинув 58-річний чоловік.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що внаслідок нічної атаки Шахедів по Центральному району пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування. Поранення дістали троє чоловіків.

Атака на АЗС Сумщини

Ввечері 28 липня російські війська вдарили по АЗС на Сумщині. Про це повідомив Олег Григоров, керівник Сумської ОВА.

За його словами, зафіксовано приліт по АЗС у Сумській та Степанівській громадах. Під час атак люди не постраждали. На автозаправних станціях впровадили низку безпекових рішень для захисту працівників і відвідувачів.

Удари по Дніпропетровщині

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни майже 30 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та скинули авіабомбу.

На Нікопольщині під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Там побило інфраструктуру, амбулаторію, магазин, приватні оселі та автівки. П’ятеро людей постраждали: чоловіки 20 і 43 років госпіталізовані у важкому стані. Ще троє людей, серед яких трирічний хлопчик, у лікарні у у стані середньої тяжкості.

У Верхівцевому Кам’янського району вибухами пошкодило інфраструктуру. На Криворіжжі противник гатив по Грушівській громаді. Там понівечений приватний будинок. У Синельниківському районі росіяни вдарили по Дубовиківській громаді.

Атака на Рязань

Вночі в російській Рязані лунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про займання на території сортувального комплексу Wildberries і Рязанського нафтопереробного заводу.

Губернатор Рязанської області Павло Малков також повідомив, що під час атаки на одному з підприємств сталося загоряння.

Після атаки компанія Wildberries зупинила роботу сортувального комплексу Рязань: Тюшевська. На офіційному порталі Wildberries попросили людей поки їхати на склад.

Попередньо, після атаки сталася пожежа на території Рязанського нафтопереробного заводу. Це одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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