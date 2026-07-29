Росія атакувала Україну 80 дронами: скільки цілей збили сили ППО
- РФ атакувала Україну 80 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами.
- Сили ППО знешкодили 65 повітряних цілей.
- Повітряна тривога триває через нові ворожі безпілотники.
У ніч на 29 липня (з 18:00 28 липня) російський ворог атакував територію України 80 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
Атака на Україну 29 липня
Ударні дрони російські окупанти запускали з напрямків: Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із окупованого Донецька та Гвардійського, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, сили ППО збили та придушили 65 ворожих дронів типу Шахед, Гербера, Італмас на півночі, півдні та сході країни.
На жаль, зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ворожі БпЛА, тому населенню варто реагувати на небезпеку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.