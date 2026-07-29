Україна щодня наголошує на необхідності зупинити війну та висловлює готовність до тимчасового перемир’я задля старту переговорів, проте російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати дипломатичний шлях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі Fox News.

Зеленський про дії Путіна у війні

– Ми хочемо зупинити цю війну. Знаєте, президент Трамп хоче цього. Європейці теж хочуть. Ми щодня просимо зупинити цю війну, щоб домовитися про перемир’я на певний час і дати дипломатам можливість вести переговори. Але Путін не хоче, – стверджує Зеленський.

За словами президента України, необхідно діяти рішучіше, бути сильними та посилювати тиск на Росію. Він заявив, що українська сторона дуже розраховує на санкції проти РФ.

Зараз дивляться

На думку Зеленського, законопроєкт покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який він розробляв разом із демокторатом Річардом Блюменталем, був дуже важливим.

Зеленський стверджує, що Путін втратив ініціативу через те, що українські військові технології кардинально змінили ситуацію на фронті.

За його словами, в Україні вже працюють близько 500 компаній, які розробляють військові технології та дають забезпечити перевагу над Росією. Протягом повномасштабної війни Україна встигла створити потужний оборонно-промисловий сектор, додав він.

Президент наголосив, що війна переросла у протистояння інновацій, яке вимагає оновлення технологій. За його словами, специфіка бойових дій трансформується кожні три-шість місяців, що змушує постійно адаптувати технологічні рішення.

Через перевагу РФ у живій силі Україна робить ставку на технологічний розвиток. Зеленський стверджує, що удари по російських цілях та зростання української військової сили позбавили Путіна ініціативи на полі бою.

Водночас президент України додав, що Росія втрачає по 30 тис. солдатів щомісяця, але вперто продовжує війну.

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